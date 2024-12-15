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    Жуков из «Руки Вверх!» оценил игру Пьянича

    Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков высказался об игре полузащитника московской команды Миралема Пьянича.

    «Вы же понимаете, что один в поле не воин. Будь это хоть Пьянич, хоть Роналду, хоть Месси – вопрос команды. Мы очень хотим, чтобы к весне он больше сплотился с командой, потому что одних своих профессиональных навыков недостаточно, чтобы вытягивать результат.

    Учитывая то, что у нас есть безусловный лидер Игорь Акинфеев, как движущая сила, толкающая ребят вперед... Сейчас хотя бы в середине есть человек, который помогает разводить все по правильным местам. Очень хотим верить, что все ребята сработаются и это будет большой слаженный механизм», – сказал Жуков.

    • В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись 1 результативной передачей.
    • Боснийский полузащитник перешел в московский клуб на правах свободного агента 26 сентября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 19:00
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1734279473
    Оценил,как и положено певцу ртом,будь он хоть приятелем самого Гинера.В смысле-никак.Ноль ваш Пьянич,абсолютный по шкале Кельвина,а по другим-много ниже,как известно,по Цельсию -минус 273,15 градусов.Мне больше нравится его оценка по Фаренгейту-минус 459,67.Но всё равно ноль.
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    ...уефан
    1734280219
    ...кто бы тебя оценил, засравшего мозги своей хернёй, нескольким выводкам подростков...
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    Тинез Розоп
    1734282393
    Крошка моя я по тебе скучаю. Я от тебя тепла не получаю. Жуков про Пьянича…
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    Борис34684
    1734315119
    Верить конечно хочется, но верится с трудом.
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