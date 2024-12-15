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    Петржела оценил вероятность увольнения Семака

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал условие увольнения нынешнего главного тренера петербуржцев 48-летнего Сергея Семака.

    «Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ. У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов – если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу», – сказал Петржела.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.
    • Клуб будет отмечать столетие 25 мая 1925 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 16:45
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    Комментарии (31)
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    Mirak92
    1734276311
    Ну это уже ****...шие бабкины внучата. Богданыч норм у руля. Не без ошибок. А что надо, все 30 побед в сезоне? на лет 20 ? Смысл тогда чемпионата, без борьбы. Стадионы будут голые и без ФанАйДИ
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    Интерес
    1734278982
    Контракт до 30 года ,как помнится.Не думаю,что там не прописаны как условия прекращения его,так и возмещение убытков сторон,вследствие одностороннего разрыва трудовых отношений.Как говорят иранцы-"Если предмет никто не видел,каждый праве судить о нём,как вздумается".Аминь!
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    Иван Петров 1986
    1734279857
    Ну вот еще одно подтверждение у кого больше всего денег, а не мытые все не согласны.
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    Plyash
    1734282081
    Сергею Погановичу работу искать не надо,он неустойку с ГазПромбанды за пять лет получить желает.Насрать на Зенит,зато пожизненно можно будет не работать.В Космос слетать можно,к примеру,со всей своей многочисленной семьёй.Или на шашлыки сгонять в Арктику,или забраться на Эверест.Планов громадьё...Удачи,травник.
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    FWSPM
    1734289625
    зачем ему искать работу? он будет сельдерей у себя на вилле выращивать
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    Ловкий Бубен
    1734294901
    Семак ничего не предпринял или у него ничего на получилось наладить с конца лета начала осени , когда проблемы были уже очевидны, тактических решений никаких ни между соперниками ни в ходе одного матча, казалось бы все видят что не так и всем ясно что нужно что-то поменять , но Богданыч ничего не делает...
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    Ловкий Бубен
    1734295318
    Нужно было что-то придумать что бы играть против глубоко эшелонированной обороны кроме навала, проходы Мостового по краю и навесы во вратарскую , очень тупо, этим никого не обыграешь, а вот например бить с линии штрафной а не пытаться затащить мяч во вратарскую как делают в Европе накатом на второй темп, или вертикальных передач просто ну очень мало, никто не перемещается поперек поля без мяча...
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    Станислав36
    1734350349
    В условиях незаконных санкций и отстранения нашего футбола от международных турниров, Семак с такими составами Зенита может быть "мэтром" российского футбола и раздувать щеки сколь угодно долго. Правда, в тех матчах с европейскими командами, которые при Семаке, имея на порядки более дешевые составы и меньшие бюджеты, регулярно нахлобучивали Зенит, будут продолжать это делать, пример - недавняя игра с турецким Бешикташем
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    Борис34684
    1734353816
    Кто же его уволит,он же теперь как памятник до тридцатого года.
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    власик
    1734411193
    Семака нужно было давно уволить. Чемпионство зенита не его заслуга, а Миллера.
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