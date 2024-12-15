Петржела оценил вероятность увольнения Семака

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал условие увольнения нынешнего главного тренера петербуржцев 48-летнего Сергея Семака.

«Думаю, очень вероятно, что Семак будет уволен, если «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне РПЛ. У сине-бело-голубых больше всего денег среди всех российских клубов – если не будет чемпионства, особенно в год столетия, то Сергей Семак будет искать другую работу», – сказал Петржела.

«Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.

Клуб будет отмечать столетие 25 мая 1925 года.

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