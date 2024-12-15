Деле Алли может продолжить карьеру в России

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли может перейти в Медиалигу.

На 28-летнего футболиста претендует «Титан». Клуб уже обратился в агентство, представляющее интересы игрока.

«Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал президент «Титана» Александр Зуев.

Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул летом этого года.

Англичанин в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го.

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