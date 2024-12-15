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    Деле Алли может продолжить карьеру в России

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли может перейти в Медиалигу.

    На 28-летнего футболиста претендует «Титан». Клуб уже обратился в агентство, представляющее интересы игрока.

    «Сегодня мы вступили в переговоры с игроком международного уровня и его представителями, который не так давно поражал всех своей игрой», – написал президент «Титана» Александр Зуев.

    • Последним клубом Деле Алли был «Эвертон», который он покинул летом этого года.
    • Англичанин в последний раз выходил на поле в феврале 2023-го.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    15.12.2024 19:11
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1734280216
    Неужели в медиалиге есть такие деньги?
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    Тинез Розоп
    1734282288
    Один из тех , кого сгубили бабки. Начинал хорошо, жаль парня…
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    Foxitkuban
    1734283488
    PR-вброс
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