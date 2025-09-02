«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев

Полузащитник Деле Алли официально покинул «Комо».
Итальянский клуб расторг с ним контракт по взаимному согласию.
29-летнего англичанина отпустили, чтобы он смог найти другую команду, где будет иметь стабильную игровую практику.
- Алли известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Бешикташ».
- В его активе 37 матчей за сборную Англии.
- Хавбек присоединился к «Комо» в январе.
- Он провел один матч в марте против «Милана» (1:2) – вышел на замену и через 10 минут получил красную карточку за грубый фол.
- Сообщалось, что Алли задумался о завершении карьеры.
Источник: сайт «Комо»