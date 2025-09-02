Введите ваш ник на сайте
«Комо» расторг контракт с Деле Алли – он отыграл 10 минут за 8 месяцев

2 сентября, 13:59

Полузащитник Деле Алли официально покинул «Комо».

Итальянский клуб расторг с ним контракт по взаимному согласию.

29-летнего англичанина отпустили, чтобы он смог найти другую команду, где будет иметь стабильную игровую практику.

  • Алли известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Бешикташ».
  • В его активе 37 матчей за сборную Англии.
  • Хавбек присоединился к «Комо» в январе.
  • Он провел один матч в марте против «Милана» (1:2) – вышел на замену и через 10 минут получил красную карточку за грубый фол.
  • Сообщалось, что Алли задумался о завершении карьеры.

Источник: сайт «Комо»
Италия. Серия А Комо Алли Деле
