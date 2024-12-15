Тренер «ПСЖ» не включил в заявку на игру с «Лионом» Коло Муани, купленного за 95 миллионов евро

Нападающий Рандаль Коло Муани не попал в заявку «ПСЖ» на игру 15-го тура Лиги 1 с «Лионом». Такое решение принял главный тренер парижан Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что 26-летний французский нападающий может покинуть парижскую команду этой зимой.

В этом сезоне Коло Муани провел 14 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Матч «ПСЖ» – «Лион» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

Парижский клуб приобрел Коло Муани у франкфуртского «Айнтрахта» 1 сентября 2023 года.

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