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    • Тренер «ПСЖ» не включил в заявку на игру с «Лионом» Коло Муани, купленного за 95 миллионов евро

    Тренер «ПСЖ» не включил в заявку на игру с «Лионом» Коло Муани, купленного за 95 миллионов евро

    Нападающий Рандаль Коло Муани не попал в заявку «ПСЖ» на игру 15-го тура Лиги 1 с «Лионом». Такое решение принял главный тренер парижан Луис Энрике.

    Ранее сообщалось, что 26-летний французский нападающий может покинуть парижскую команду этой зимой.

    • В этом сезоне Коло Муани провел 14 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Матч «ПСЖ» – «Лион» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.
    • Парижский клуб приобрел Коло Муани у франкфуртского «Айнтрахта» 1 сентября 2023 года.

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    Источник: страница Фабриса Хокинса в соцсети X

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    15.12.2024 16:08
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1734271302
    Он как-будто больше легкоатлет,чем футболист.Крупный, быстрый,толкается хорошо,но перед воротами такую дичь творит, что глазам своим не веришь.Ну и реализация моментов у него посредственная-слишком прямолинейный,не хватает хладнокровия
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    парольрыбамеч
    1734273472
    купленного за 95 миллионов евро---- Может тренер себе такое позволить .Вот она -финансовая мощь ПСЖ.)))
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