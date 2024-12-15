Радио «Зенит» удалило интервью Орлова о договорняках

С ресурсов радио «Зенит» было удалено интервью известного комментатора Геннадия Орлова, сообщает «РБ Спорт». В нем он рассказал о том, что в российском футболе бывают договорные матчи.

Ранее интервью было опубликовано в официальном сообществе радио «Зенит» в VK. Теперь при попытке открыть видеозапись, выдается ошибка. Всплывает надпись: «Видеозапись недоступна, так как была удалена».

В интервью Орлов сказал, что договорные матчи играют команды из республик Северного Кавказа, а за договорняками стоят руководители регионов.

В дальнейшем комментатор заявил, что его не так поняли.

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