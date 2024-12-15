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    Радио «Зенит» удалило интервью Орлова о договорняках

    С ресурсов радио «Зенит» было удалено интервью известного комментатора Геннадия Орлова, сообщает «РБ Спорт». В нем он рассказал о том, что в российском футболе бывают договорные матчи.

    Ранее интервью было опубликовано в официальном сообществе радио «Зенит» в VK. Теперь при попытке открыть видеозапись, выдается ошибка. Всплывает надпись: «Видеозапись недоступна, так как была удалена».

    • В интервью Орлов сказал, что договорные матчи играют команды из республик Северного Кавказа, а за договорняками стоят руководители регионов.
    • В дальнейшем комментатор заявил, что его не так поняли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 18:16
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    Комментарии (32)
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    Plyash
    1734279030
    Смотри,допи@дишься,физдобол порхатый,укоротят твой язык,да в попу вставят,поперчив предварительно. Твой удел,это обсуждать Сергея Погановича,да его протеже бомбардира Соболева...
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    Иван Петров 1986
    1734279451
    Ну все - больше мы его не услышим.
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    andr45
    1734280056
    Свобода слова и мнений, однако)
    Ответить
    Красногвардейчик
    1734283002
    Доведёт когда нибудь этот маразматик Питер до цугундера)))
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    парольрыбамеч
    1734283634
    Боятся правды в Зените
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    Айболид
    1734285859
    Причина удаления интервью не указана , но это и не важно , они сами всё додумают и будут бесноваться .
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    slavа0508
    1734285967
    Ну что ж язык лишил Гену доходов . придётся на пенсию жить ...
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    FWSPM
    1734289716
    что там не так можно было понять старый ты маразматик
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    VVM1964
    1734296047
    Интернет всё помнит !!! )))...
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    anatolich72
    1734330181
    Понятно, жареным пахнуло, 6 купленных чемпионств это не шутка.
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