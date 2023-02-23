Писарский отпраздновал гол «Динамо» с настоящей дирижерской палочкой. «Крылья» рассказали, кому она принадлежит

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) забил «Динамо» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка России.
«Гол в ворота «Динамо» Владимир Писарский отпраздновал с настоящей дирижeрской палочкой — она принадлежит народному артисту РФ, художественному руководителю Самарской филармонии Михаилу Щербакову — преданному болельщику «Крыльев», – сообщает пресс-служба клуба.
- Писарский забил первый гол за «Крылья» в дебютном матче за клуб.
- Нападающий с 14 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
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Источник: телеграм-канал «Крылья Советов»