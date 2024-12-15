Осинькин назвал лучшего футболиста года в России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает нападающего «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком 2024 года.
Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар»/«ПСЖ»), Константин Тюкавин («Динамо).
- Глушенков стал лучшим ассистентом прошлого сезона РПЛ в составе «Локомотива».
- В этом розыгрыше чемпионата на его счету 8 голов и 2 ассиста в 10 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»