Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» перестал быть лучшим в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении команды.
– Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением?
– Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто. Мы были лучшими.
А сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков. Иначе, «Ливерпуль», мы были бы рядом, друзья мои.
- В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 7 поражениях.
- «Горожане» выиграли 4 предыдущих чемпионата Англии.
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