Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» перестал быть лучшим в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении команды.

– Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением?

– Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто. Мы были лучшими.

А сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков. Иначе, «Ливерпуль», мы были бы рядом, друзья мои.

В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 7 поражениях.

«Горожане» выиграли 4 предыдущих чемпионата Англии.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов