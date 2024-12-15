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    • Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» перестал быть лучшим в АПЛ

    Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» перестал быть лучшим в АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении команды.

    – Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением?

    – Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто. Мы были лучшими.

    А сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков. Иначе, «Ливерпуль», мы были бы рядом, друзья мои.

    • В последних 10 матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» одержал 1 победу при 2 ничьих и 7 поражениях.
    • «Горожане» выиграли 4 предыдущих чемпионата Англии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    15.12.2024 17:13
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1734276995
    Сегодня дерби с Манчестер Юнайтед
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    парольрыбамеч
    1734283846
    у нас нет игроков.----- Это про травмы у основных.Запасных он за игроков не считает.)))
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