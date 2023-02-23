Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских команд

Апелляция РФС на отстранение российских команд от международных матчей была отклонена Верховным судом Швейцарии.

У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но союз не уложился в установленные сроки.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», – говорится в заявлении суда.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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