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  • Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских команд

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать апелляцию РФС на отстранение российских команд

23 февраля 2023, 14:43
3

Апелляция РФС на отстранение российских команд от международных матчей была отклонена Верховным судом Швейцарии.

У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но союз не уложился в установленные сроки.

«Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS», – говорится в заявлении суда.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: ТАСС
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Комментарии (3)
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Таврида
1677154264
Шлемазлы чертовы. Dura lex, sed lex, но можно и прогнуться...
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subbotaspartak
1677165331
Как можно не успеть, почему? Кто? Или это сторонники Азии? Да если бы и успели, всё равно бы отшили
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derrik2000
1677175522
"У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но союз не уложился в установленные сроки." Я не понял, ЭТО было сделано СОЗНАТЕЛЬНО или имеет место обычная некомпетентность "Шпециалистов", на кого возложена обязанность обжалования? Если СОЗНАТЕЛЬНО, т. е. перед тем, как принять решение об уходе в АКФ, сказать, что, мол, фсё, делать нам в гейропе не хрен, потому и уходим с высоко поднятой головой, тогда ладно. Тогда принимается. А если накосячили "Шпециалисты", которым РФС из отчислений клубов и НАРОДНЫХ ДЕНЕГ, именуемых стыдливо "государственный бюджет", немеряное бабло отстёгивает, тогда Б-А-А-А-льшие вопросы возникают именно к РФС...
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