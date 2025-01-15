Черчесов сказал, кому должен был позвонить Смолов после незабитого Хорватии пенальти

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова экс-нападающего национальной команды Федора Смолова, который обращался к психологу после нереализованного послематчевого пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).

– Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом пенальти вообще никогда не вспоминаю. Для меня Федя как был футболистом, так и есть. Забил, не забил – это уже детали.

В конечном итоге в экстремальных ситуациях игрок принимает то решение, которое принял, – и это надо уважать, принимать. Мы расстроились, но это не значит, что мы вычеркиваем то, что было.

– То есть никаких вопросов к нему не было?

– Никаких вопросов к нему никогда не было и не будет. Мы недавно виделись с ним, эту тему мы не поднимаем. Я тоже играл в футбол, также ошибался, и это нормально.