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    • Черчесов сказал, кому должен был позвонить Смолов после незабитого Хорватии пенальти

    Черчесов сказал, кому должен был позвонить Смолов после незабитого Хорватии пенальти

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слова экс-нападающего национальной команды Федора Смолова, который обращался к психологу после нереализованного послематчевого пенальти в игре 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).

    Набрал бы Саламыча и на психологе два года бы сэкономил. Я об этом пенальти вообще никогда не вспоминаю. Для меня Федя как был футболистом, так и есть. Забил, не забил – это уже детали.

    В конечном итоге в экстремальных ситуациях игрок принимает то решение, которое принял, – и это надо уважать, принимать. Мы расстроились, но это не значит, что мы вычеркиваем то, что было.

    – То есть никаких вопросов к нему не было?

    – Никаких вопросов к нему никогда не было и не будет. Мы недавно виделись с ним, эту тему мы не поднимаем. Я тоже играл в футбол, также ошибался, и это нормально.

    • Тот удар Смолов нанес «паненкой» и вратарь Даниэль Субашич отразил его.
    • Хорватия прошла в следующий раунд и в итоге дошла до финала турнира.

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    Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»

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    15.01.2025 13:47
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