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  • Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1) на 89-й минуте, экс-спартаковцы Зуев и Рассказов организовли решающий мяч

Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1) на 89-й минуте, экс-спартаковцы Зуев и Рассказов организовли решающий мяч

23 февраля 2023, 17:05
15

«Крылья Советов» победили «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

В составе самарского клубя дебютный мяч в первой игре забил Владимир Писарский (Сычевой).

Победный мяч на 89-й минуте забил полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, ему ассистировал Николай Рассказов. Оба экс-игрока «Спартака» вышли на замену в последние 15 минут игры.

Ответный матч пройдет в Москве 1 марта.

Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Писарский, 49; 1:1 – Тюкавин, 81; 2:1 – Зуев, 89.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Крылья Советов
Комментарии (15)
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eugen-han
1677161321
Победа заслуженная и наверное закономерная.
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Красногорск_Фан
1677161482
Прекрасная мотивирующая болельщиков приходить на стадион победа Самары. Федя "60 секунд" снова подтвердил свое прозвище. Хотя нельзя не отметить гол Динамо от Тюкавина.
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Кирилл Михайлов
1677161558
Крылья, браво!
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Sviro
1677162246
Молодцы! Боролись до конца и это радует!!
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АКС-74У
1677162625
Достали комментаторы и журналисты упоминанием Спартака, что за рабская психология?! Зуев экс-спартаковец?, почему не экс-ростовец, не экс-рубиновец, не экс-чертановец? Комментатор: "гол организовала спартаковская связка "Рассказов - Зуев". Когда такая связка была в Спартаке?. За до л ба ли, честно слово!
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АКС-74У
1677162777
Судья сегодня слишком доброжелательно относился к Динамо, не назначил углового, не дал ни одной желтой карточки, а наиграли штуки на три. Действует страх перед богатым столичными клубами?
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MaxRnD
1677164034
Из всего того футбольного отстоя, который обусловлен плохими погодными условиями и началом сезона, это была самая бодрая, интересная и обоюдоострая игра
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neim
1677164162
Крылья наиграли на свою победу. А вот Динамо, к сожалению даже на ничью не потянуло. И по игре и по результату. Ни командной игры, ни комбинаций толковых (может только в моменте с забитым голом), ни передач хороших, ни ударов по воротам, плюс косяки в обороне продолжаются ... В последней тренировочной игре с ЦСКА это было очень хорошо видно. Мне не понятно, какой футбол хочет поставить этот сербский тренер, не вижу ровным счётом ничего позитивного после выхода команды со сборов.
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JTherry
1677173220
поздравляю Крылья с заслуженной победой..! жаль, что все игры проходят в близких к экстремальным условиях, температура близка к минус 12-13, мяч каменный, поля не везде готовы к проведению матчей, игроки после теплых стран не достаточно акклиматизировались...
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zigbert
1677179457
Победа Крылья Советов закономерна. Лишь с выходом Тюкавина у Динамо стало что то получаться. Дебютанты Крыльев пришлись ко двору команде. Голы стали подтверждением этого.
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