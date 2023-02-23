«Крылья Советов» победили «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
В составе самарского клубя дебютный мяч в первой игре забил Владимир Писарский (Сычевой).
Победный мяч на 89-й минуте забил полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, ему ассистировал Николай Рассказов. Оба экс-игрока «Спартака» вышли на замену в последние 15 минут игры.
Ответный матч пройдет в Москве 1 марта.
Кубок России. 1/4 финала. Первый матч
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Писарский, 49; 1:1 – Тюкавин, 81; 2:1 – Зуев, 89.
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Источник: «Бомбардир»