Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кубок России. «Крылья» вырвали победу у «Динамо» (2:1) на 89-й минуте, экс-спартаковцы Зуев и Рассказов организовли решающий мяч

    «Крылья Советов» победили «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

    В составе самарского клубя дебютный мяч в первой игре забил Владимир Писарский (Сычевой).

    Победный мяч на 89-й минуте забил полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, ему ассистировал Николай Рассказов. Оба экс-игрока «Спартака» вышли на замену в последние 15 минут игры.

    Ответный матч пройдет в Москве 1 марта.

    Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Писарский, 49; 1:1 – Тюкавин, 81; 2:1 – Зуев, 89.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» в Кубке России 2
    Писарский объяснил празднование гола с дирижeрской палочкой 1
    Зарема отреагировала на поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» 9
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2023 17:05
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 февраля, 22:10

      Победа Крылья Советов закономерна. Лишь с выходом Тюкавина у Динамо стало что то получаться. Дебютанты Крыльев пришлись ко двору команде. Голы стали подтверждением этого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      Suvorov51 23 февраля, 20:40

      Вот что то не понятно, а Набалдян играл сегодня или он уже в ЧЕЛСИ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      FRZZ 23 февраля, 20:39

      Журналюги, а где ваш Захарян, что то не заметно его?
      Собирается в Челси?
      Да ладно вы, не смешите людей.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28681

      JTherry 23 февраля, 20:27

      поздравляю Крылья с заслуженной победой..! жаль, что все игры проходят в близких к экстремальным условиях, температура близка к минус 12-13, мяч каменный, поля не везде готовы к проведению матчей, игроки после теплых стран не достаточно акклиматизировались...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      eugen-han > JTherry 24 февраля, 08:00

      Смотрел два матча, транслируемые из Черкизово и Самары при t= - 12°,13°, и могу сказать, что футбол был зрелищный и есть свои плюсы в такой погоде, а именно,- это то, что никто не тянул время и никто не симулировал (в такой то мороз)), а главное не ходил пешком по полю, ну вратарям наверное было чуть похуже, чем полевым игрокам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5400

      neim 23 февраля, 17:56

      Крылья наиграли на свою победу. А вот Динамо, к сожалению даже на ничью не потянуло. И по игре и по результату.
      Ни командной игры, ни комбинаций толковых (может только в моменте с забитым голом), ни передач хороших, ни ударов по воротам, плюс косяки в обороне продолжаются ...
      В последней тренировочной игре с ЦСКА это было очень хорошо видно.
      Мне не понятно, какой футбол хочет поставить этот сербский тренер, не вижу ровным счётом ничего позитивного после выхода команды со сборов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 23 февраля, 17:53

      Из всего того футбольного отстоя, который обусловлен плохими погодными условиями и началом сезона, это была самая бодрая, интересная и обоюдоострая игра

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5400

      neim > MaxRnD 23 февраля, 17:57

      Из двух сыгранных ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54992

      MaxRnD > neim 23 февраля, 18:04

      Товарняки и всякие зимние кубки - не игры ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      АКМ-74У 23 февраля, 17:32

      Судья сегодня слишком доброжелательно относился к Динамо, не назначил углового, не дал ни одной желтой карточки, а наиграли штуки на три.
      Действует страх перед богатым столичными клубами?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      АКМ-74У 23 февраля, 17:30

      Достали комментаторы и журналисты упоминанием Спартака, что за рабская психология?! Зуев экс-спартаковец?, почему не экс-ростовец, не экс-рубиновец, не экс-чертановец? Комментатор: "гол организовала спартаковская связка "Рассказов - Зуев". Когда такая связка была в Спартаке?.
      За до л ба ли, честно слово!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8892

      vladik12 > АКМ-74У 23 февраля, 17:55

      Опять бухой там?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      АКМ-74У > vladik12 23 февраля, 21:03

      Что значит "опять"? А по сути есть что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 23 февраля, 17:24

      Молодцы! Боролись до конца и это радует!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Кирилл Михайлов 23 февраля, 17:12

      Крылья, браво!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11