Зарема отреагировала на поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу победы «Крыльев Советов» над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«О, великий менеджмент «Динамо», который восхваляют все журналисты и блогеры. «Динамо» огребли от «Крыльев», у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров.

Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее футбольных менеджеров, пришедших из нефутбольных областей», – заявила Зарема.

«Динамо» проиграло в Самаре.

Ответный матч в Москве состоится 1 марта.

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