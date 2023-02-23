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  • Зарема отреагировала на поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»

Зарема отреагировала на поражение «Динамо» от «Крыльев Советов»

23 февраля 2023, 21:39
6

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу победы «Крыльев Советов» над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«О, великий менеджмент «Динамо», который восхваляют все журналисты и блогеры. «Динамо» огребли от «Крыльев», у которых каждые полгода новый состав и играет молодежь практически без легионеров.

Это говорит лишь о том, что агенты в российском футболе гораздо профессиональнее футбольных менеджеров, пришедших из нефутбольных областей», – заявила Зарема.

  • «Динамо» проиграло в Самаре.
  • Ответный матч в Москве состоится 1 марта.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Крылья Советов Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Аvеngеr
1677179198
Уберите в слове зарема 3-ю букву, вместо 5-й поставьте "Б" и в конце поставьте "ЛА"
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LOKOfanatik19
1677179282
Если она проффи, то делать выводы по одному матчу, да еще зимой, да еще в перерыве... это как минимум не проффисионально и вывод, что она глупа... как и всегда была.
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eugen-han
1677181263
Динамо смотрелось достойно. В Москве наверное будет ничья.
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ilichkadr
1677182089
Похоже, что Зарема после окончания околофутбольного факультета барселонского университета замахнулась на кандидатскую диссертацию. В нынешней обстановке с защитой у зскортницы проблем быть не должно.
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neim
1677205586
О господи. И сюда эта кобыла не объезженная залезла. Чего тебе надобно, чего не сидится спокойно на шее Федуна и Спартака ? А то, что "не футбольный менеджер" Абаскаль пришёл в Спартак, это ничего ?
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