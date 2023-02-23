Писарский объяснил празднование гола с дирижeрской палочкой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал, почему отмечал гол в ворота «Динамо» (2:1) с дирижерской палочкой.

«Как уже многие слышали, меня называют дирижером или артистом. Поэтому я добавил чуть остроты, как у нас было в видео одном.

Спасибо болельщикам, что поддержали нас в такую трудную погоду. Команда чувствует поддержку, еще раз благодарим за это», – заявил Писарский.

Форвард забил в дебютном матче за «Крылья».

Ответная игра с «Динамо» состоится 1 марта.

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