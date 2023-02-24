Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги проигранного первого матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2).

– Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы доминировали, создавали моменты, но не смогли реализовать своe преимущество.

Во второй половине мы пропустили два простых гола после своих ошибок. Мы не должны допускать таких промахов и должны успевать исправлять свои оплошности.

Теперь мы будем готовиться к ответной встрече в Москве, к которой должны подойти гораздо серьeзнее и ответственнее, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

– Впереди ещe два матча против «Крыльев Советов». Удивил ли вас чем-то тренер соперника сегодня, и к чему будете готовиться дальше?

– Нет, никаких сюрпризов «Крылья» сегодня не преподнесли. Нам нужно отталкиваться от своей игры и хорошо подготовиться к ответному матчу.

Ответный матч в Москве состоится 1 марта.

«Динамо» упустило ничью в Самаре, пропустив на 89-й минуте.

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