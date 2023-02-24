«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Англичане пропустили первыми, но после перерыва ответили двумя голами и пробились в следующую стадию турнира.

Первая игра завершилась ничьей 2:2, по сумме двух встреч – 4:3 в пользу «МЮ».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Левандовски (с пенальти), 18; 1:1 – Фред, 47; 2:1 – Антони, 73.

Первый матч – 2:2.

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