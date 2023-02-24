«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Англичане пропустили первыми, но после перерыва ответили двумя голами и пробились в следующую стадию турнира.
Первая игра завершилась ничьей 2:2, по сумме двух встреч – 4:3 в пользу «МЮ».
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Барселона (Испания) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Левандовски (с пенальти), 18; 1:1 – Фред, 47; 2:1 – Антони, 73.
Первый матч – 2:2.
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Источник: «Бомбардир»