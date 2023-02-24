«Барселона» выиграла 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. Оба раза обыграли «Викторию»

«Барселона» проиграла «МЮ» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетела из турнира.

Каталонский клуб провел восемь матчей в еврокубках в этом сезоне, из которых выиграл лишь две игры. Обе победы – над чешской «Викторией».

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

«Барселона» впервые в 21 веке не сыграет в еврокубках в марте.

Каталонцы 4 раза за 14 месяцев вылетели из еврокубков.

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