«Барселона» 4 раза за 14 месяцев вылетела из еврокубков

«Барселона» вылетела из Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух мачей.

Каталонский клуб в четвертый раз за последние 14 месяцев вылетел из еврокубков.

Ранее в этом сезоне клуб вылетел из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе. В прошлом сезоне команда Хави также вылетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, после чего завершила выступление в Лиге Европы в 1/4 финала.

Английский клуб одержал волевую победу в ответном матче – 2:1.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

Каталонцы уверенно лидируют в Примере.

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