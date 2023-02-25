«Мне никогда не было так стыдно»: фаны «Барсы» в бешенстве от вылета из Лиги Европы, над клубом поиздевались даже в Сан-Марино

«Барселона» проиграла в ответном матче «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вылетела из Лиги Европы.

У каталонцев все кошмарно в еврокубках: в этом сезоне команда выиграла всего дважды в восьми матчах, и обе эти победы – над чешской «Викторией».

«Барса» при Хави выиграла только 25% еврокубковых игр. И четыре раза за 14 месяцев из этих еврокубковых турниров вылетела.

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Болельщики раздражены и требуют немедленной отставки главного тренера. Над клубом поиздевался даже неофициальный аккаунт Сан-Марино – предложил провести товарищеский матч, уверяя, что не сомневается в победе над «Барсой».

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