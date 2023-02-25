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  • «Мне никогда не было так стыдно»: фаны «Барсы» в бешенстве от вылета из Лиги Европы, над клубом поиздевались даже в Сан-Марино

«Мне никогда не было так стыдно»: фаны «Барсы» в бешенстве от вылета из Лиги Европы, над клубом поиздевались даже в Сан-Марино

25 февраля 2023, 01:10
2

«Барселона» проиграла в ответном матче «Манчестер Юнайтед» (1:2) и вылетела из Лиги Европы.

У каталонцев все кошмарно в еврокубках: в этом сезоне команда выиграла всего дважды в восьми матчах, и обе эти победы – над чешской «Викторией».

«Барса» при Хави выиграла только 25% еврокубковых игр. И четыре раза за 14 месяцев из этих еврокубковых турниров вылетела.

Ох, как же «Барсе» не везет в еврокубках: в 2015-м взяла ЛЧ, дальше – сплошные провалы

Болельщики раздражены и требуют немедленной отставки главного тренера. Над клубом поиздевался даже неофициальный аккаунт Сан-Марино – предложил провести товарищеский матч, уверяя, что не сомневается в победе над «Барсой».

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1677248458
Бред . Ман Сити есть топ тренер и топ состав . Так же огромное количество финансов . И ? Они плачут? С чего Барса должна быть фаворитом покупая раз в год игрока за 50 м и подписывая 2-3 игроков которые приходят за бесплатно . ) Я не поддерживаю Хави , но Хави взял команду зная что она просто ни о чем. Но всё же рискнул и строит её . Продвижение то есть . Но в данных матчах . В первом матче не хватило Бускетца , его как то пытался затмить пара Пед.ри Гави , но и там Пед.ри получил травму . Второй матч после травмы Бускетц Реально выручал и видно было что он на поле . Но не было и Гави и Пед.ри которые сейчас костяк центра поля . В полузащите проблем нет. А защит двояко . Атака так себе . Не хватило и Усмана Дембеле . Который бы разрывал фла
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Вомбат
1677259760
Вчера Барса играла товарняк. И первый матч с МЮ тоже для них был как товарищеский. В понедельник они играли с Кадисом, в четверг с МЮ, в воскресенье у них игра с Альмерией. Два полных дня между днями игр. Восстановиться невозможно, если все три матча играть с полной отдачей. Реал дышит в затылок, а победа в Ла Лиге принесет команде порядка 50 000 000 евро. А за победу в ЛЕ дают 8 500 000. Это главное. Ну а СМИ создают флер - ах, не повезло, ах Тен Хааг перехитрил, и прочая фигня. Пипл везде одинаковый, он эту фигню схавает и добавки попросит.
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