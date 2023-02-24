«Не видел такого очень долго». Скоулз восхищен игроками «МЮ» после победы над «Барсой»

Экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз прокомментировал победу английского клуба над «Барселоной» (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Все видели, насколько это важно для игроков. Я не был свидетелем такого очень долго. Эти ребята играют просто с фантастической страстью», – сказал Скоулз.

«МЮ» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

Английский клуб прервал 19-матчевую беспроигрышную серию «Барсы».

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