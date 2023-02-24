Хави назвал две цели «Барселоны» на концовку сезона после вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави обозначил цели клуба на остаток сезона после вылета из Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

«Теперь мы должны выиграть Примеру и Кубок Испании», – сказал Хави после игры.

Английский клуб одержал волевую победу в ответном матче – 2:1.

«Барса» проиграла «МЮ» впервые с 2008 года.

«Барселона» впервые в 21 веке не сыграет в еврокубках в марте.

Каталонцы уверенно лидируют в Примере.

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