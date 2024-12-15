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    • Юран негативно высказался о натурализации игроков: «Мы не Люксембург какой-то»

    Юран негативно высказался о натурализации игроков: «Мы не Люксембург какой-то»

    Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран рассказал о своeм отношении к получению иностранными футболистами российских паспортов в РПЛ.

    – Осенью Дуглас Сантос получил российский паспорт. Кому из легионеров РПЛ можно следующему предложить гражданство РФ?

    – Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел.

    В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнeм натурализовывать? Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодeжи, детским школам.

    • Дуглас Сантос играет за «Зенит» с 2019 года.
    • 30-летний защитник получил право выступать за сборную России и не считает легионером в российских соревнованиях.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    15.12.2024 15:32
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    Комментарии (8)
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    andrei-sarap-yandex
    1734271990
    НЕ ТЕБЕ РЕШАТЬ ЗА ВСЕХ
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1734272257
    но игроки сборной РОССИИ не лучше ЛЮКСЕМБУРГА технически
    Ответить
    PAREVG.
    1734277753
    Полностью согласен. И главное, если кому либо дают гражданство, он в обязательном порядке должен отказаться от прежнего, а не жить на две страны.
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    Интерес
    1734280294
    А бомбардирский капитан Пётр Алексеевич Романов думал иначе,зазывая нужных людей российским подданством.Вот как быть...
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    FCSpartakM
    1734282150
    Он не факт, что будет в сборной. На Фернандеса в прайме всем было плевать, что даже по -русски не шпрехен
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