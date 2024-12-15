Юран негативно высказался о натурализации игроков: «Мы не Люксембург какой-то»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран рассказал о своeм отношении к получению иностранными футболистами российских паспортов в РПЛ.

– Осенью Дуглас Сантос получил российский паспорт. Кому из легионеров РПЛ можно следующему предложить гражданство РФ?

– Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел.

В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнeм натурализовывать? Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодeжи, детским школам.

Дуглас Сантос играет за «Зенит» с 2019 года.

30-летний защитник получил право выступать за сборную России и не считает легионером в российских соревнованиях.

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