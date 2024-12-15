Колосков – об игре российских команд: «Впечатление посредственное, РПЛ – это борьба, борьба и еще раз борьба»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что ни одна команд в текущем чемпионате России не стала для него открытием или сюрпризом.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждeм сенсаций, новых футбольных звeзд, но не в этот раз. Не скажу, что совсем всe блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это моe мнение.

«Локомотив» не удивил. Были отдельные неплохие и вдохновенные игры, но в основном всe на среднем уровне. ЦСКА укреплялся сильно, но нет. «Динамо» – нет, хоть и играют в красивый футбол. В последних трeх турах «Ростов» хорошо выглядел, на них приятно было смотреть. В основном РПЛ – это борьба, борьба и ещe раз борьба», – сказал Колосков.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 39-ю очками. Вторым идeт «Зенит» (39 очков), третьим – «Спартак» (37), четвeртым – «Динамо» (35), пятым – «Локомотив» (35), шестым – ЦСКА (31), «Ростов» – седьмой (28).

«Зенит» выиграл последние шесть чемионатов России.

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