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    • Смородская определила трех лучших игроков первой части сезона РПЛ

    Смородская определила трех лучших игроков первой части сезона РПЛ

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о лучших футболистах текущего сезона в России.

    «Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся», – сказала Смородская.

    • 22-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде провел в этом сезоне 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сыграл в нынешнем сезоне 23 встречи за клуб, отметился 11 забитыми мячами и 8 результативными пасами.
    • 27-летний защитник «Локомотива» Илья Самошников сыграл в текущем сезоне в 24 матчах, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 17:34
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    Комментарии (5)
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    Mirak92
    1734275965
    Я Файзулаева отмечу Ну и Угальде красиво зашел, Мостовой утерся наверное
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    Интерес
    1734279851
    Сдулся ,по Оле,батрак Батраков, сдулся Самошников,хоть и мастак, но вот Угальде-негодник каков! Этот не хочет сдуваться никак!
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