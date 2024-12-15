Смородская определила трех лучших игроков первой части сезона РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о лучших футболистах текущего сезона в России.

«Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся», – сказала Смородская.

22-летний нападающий «Спартака» Манфред Угальде провел в этом сезоне 22 матча, забил 16 голов, отдал 3 передачи.

19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сыграл в нынешнем сезоне 23 встречи за клуб, отметился 11 забитыми мячами и 8 результативными пасами.

27-летний защитник «Локомотива» Илья Самошников сыграл в текущем сезоне в 24 матчах, забил 4 гола, отдал 2 передачи.

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