Лига Европы. «Монако» Головина вылетел от «Байера», проиграв в серии пенальти

«Байер» победил «Монако» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Немцы выиграли 3:2 в основное время, сравняв счет по сумме двух встреч.

В связи с этим сильнейшего пришлось определять в серии пенальти, где точнее были футболисты «Байера».

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в старте, а на 78-й минуте его заменили.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Монако (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (1:2), по пенальти – 3:5

Голы: 0:1 – Вирц, 13; 1:1 – Бен-Йеддер (с пенальти), 19; 1:2 – Паласиос, 21; 1:3 – Адли, 58; 2:3 – Эмболо, 84.

Первый матч – 3:2.

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