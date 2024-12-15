Белоус назвал игрока, ставшего главным разочарованием сезона: «Сегодня – он ноль»

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус считает нападающего «Зенита» Александра Соболева главным разочарованием текущего сезона.

«Главное разочарование сезона – Соболев. Приходил он с задачей усилить команду. Такой форвард был нужен, но пока он явно выпадает из игры. Есть статистика, что три вратаря за чемпионат набрали больше баллов за результативность. Я к стeбу нормально отношусь. Ноль он и есть ноль. Сегодня он – ноль.

Посмотрим, что Соболев покажет весной. Думаю, после учебно-тренировочных сборов ему Сергей Семак даст шанс. Если он никак не реанимирует сам себя, то уверен, что Соболева отдадут в аренду», – сказал Белоус.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провeл 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Также на его счету 5 встреч в Кубке России, где форвард забил 2 гола и отдал 1 передачу.

В этом чемпионате России вратарь «Динамо» Игорь Лещук забил гол, а голевые передачи отдали голкиперы Гиорги Шелия («Ахмат»), Никита Медведев («Пари НН») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

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