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    • Белоус назвал игрока, ставшего главным разочарованием сезона: «Сегодня – он ноль»

    Белоус назвал игрока, ставшего главным разочарованием сезона: «Сегодня – он ноль»

    Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус считает нападающего «Зенита» Александра Соболева главным разочарованием текущего сезона.

    «Главное разочарование сезона – Соболев. Приходил он с задачей усилить команду. Такой форвард был нужен, но пока он явно выпадает из игры. Есть статистика, что три вратаря за чемпионат набрали больше баллов за результативность. Я к стeбу нормально отношусь. Ноль он и есть ноль. Сегодня он – ноль.

    Посмотрим, что Соболев покажет весной. Думаю, после учебно-тренировочных сборов ему Сергей Семак даст шанс. Если он никак не реанимирует сам себя, то уверен, что Соболева отдадут в аренду», – сказал Белоус.

    • В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провeл 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Также на его счету 5 встреч в Кубке России, где форвард забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • В этом чемпионате России вратарь «Динамо» Игорь Лещук забил гол, а голевые передачи отдали голкиперы Гиорги Шелия («Ахмат»), Никита Медведев («Пари НН») и Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    15.12.2024 18:50
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1734278553
    Пьянич ему соперник.
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    ...уефан
    1734280424
    ...ага, с наступающим, Иуда!)...
    Ответить
    Garrincha58
    1734280588
    Почему все претензии к Соболеву?, а надо предъявлять Семаку! Ахметов неплохо смотрелся в Краснодаре придя в Зенит превратился в тот же ноль Тоже самое можно сказать о Коваленко Бакаеве Сутормине Чистякове При нём многие игроки заканчивают играть Я уверен та же участь ждёт Волкова Горшкова и Глушенкова
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    The only one
    1734281379
    Сбываются мечты о заоблачных контрактах. Вот и перестают играть
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    FCSpartakM
    1734282080
    После зимы уже не будет возможности все списать на то, что он растренированный. Последний шанс для него хоть как-то оправдать свой трансфер
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    Скунсы питера
    1734324345
    есть вероятность, что за зимнюю паузу Соболев наберет токмо вес.
    Ответить
    zigbert
    1734336897
    Сам Соболев заявляет что после перерыва игра у него наладится.
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    Everest13
    1734344835
    Если отдадут в аренду, возможно проснется, а так он не справляется, нервничает,тем более конкуренция высокая...
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