Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Завершились матчи 1/16 финала Лиги конференций сезона-2022/23.
Таким образом, определились все участники 1/8 финала турнира.
Победители групп: «АЗ Алкмаар», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Истанбул Башакшехир», «Сивасспор», «Юргорден», «Ницца», «Слован».
Команды, победившие в 1/16 ЛК: «Фиорентина», «Базель», «Лех», «Гент», АЕК (Ларнака), «Шериф», «Лацио», «Андерлехт».
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет сегодня, 24 февраля.
- Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
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Источник: «Бомбардир»