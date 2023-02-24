Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23.
Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала турнира.
Победители групп: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион СЖ», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург», «Ференцварош».
Команды, победившие в 1/16 ЛЕ: «Манчестер Юнайтед», «Унион», «Рома», «Ювентус», «Спортинг», «Севилья», «Байер», «Шахтер».
- Жеребьевка 1/8 финала пройдет сегодня, 24 февраля.
- Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
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Источник: «Бомбардир»