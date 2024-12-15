Агент Сафонов – о запасных «Спартака»: «Это очень дорогая игрушка»

Агент Алексей Сафонов сказал, что каждый из игроков, находящихся в запасе «Спартака», получает зарплату больше 1 миллиона евро.
«Не надо забывать о том, что игроки, которые в «Спартаке» сидят на лавке, не просто так сидят, у них зарплата больше миллиона евро у каждого. Это очень дорогая игрушка – держать таких футболистов на скамейке запасных», – сказал Сафонов.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров.
- Ранее журналист Иван Карпов написал, что клуб могут покинуть 8 футболистов: Александр Селихов, Миенти Абена, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Хесус Медина, Шамар Николсон и Виллиан Жозе.
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