Агент Сафонов – о запасных «Спартака»: «Это очень дорогая игрушка»

Агент Алексей Сафонов сказал, что каждый из игроков, находящихся в запасе «Спартака», получает зарплату больше 1 миллиона евро.

«Не надо забывать о том, что игроки, которые в «Спартаке» сидят на лавке, не просто так сидят, у них зарплата больше миллиона евро у каждого. Это очень дорогая игрушка – держать таких футболистов на скамейке запасных», – сказал Сафонов.

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