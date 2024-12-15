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    • Агент Сафонов – о запасных «Спартака»: «Это очень дорогая игрушка»

    Агент Сафонов – о запасных «Спартака»: «Это очень дорогая игрушка»

    Агент Алексей Сафонов сказал, что каждый из игроков, находящихся в запасе «Спартака», получает зарплату больше 1 миллиона евро.

    «Не надо забывать о том, что игроки, которые в «Спартаке» сидят на лавке, не просто так сидят, у них зарплата больше миллиона евро у каждого. Это очень дорогая игрушка – держать таких футболистов на скамейке запасных», – сказал Сафонов.

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    Источник: РИА «Новости»

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    15.12.2024 16:28
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1734270740
    Дорогие игрушки-это футбольные агенты
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    Мордаванин
    1734271412
    это дорогая розоваякопилка с пятаками и разбитьжалко и невыкинуть
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    Литейный 4 (returned)
    1734273687
    Как тот чемодан без ручки. Гыгыгы
    Ответить
    Интерес
    1734281456
    КАждая "игрушка",в любой команде,неоправданно удорожается на цену амбиций его агента",или "представителя".Кого "пристрелить"?
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    FCSpartakM
    1734281962
    зарплата в 1+ это не высокая ЗП, вроде агент, а людей в заблуждение вводит.
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    Тинез Розоп
    1734287956
    Очень дорогая это лавка Зенита. А мы так , середнячки..
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    alefreddy
    1734296534
    потихоньку избавимся от балласта
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