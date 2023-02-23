Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прекратил выступления за сборную.

36-летний футболист в соцсетях объяснил, почему больше не сыграет за испанскую национальную команду.

«Пришло время прощаться с нашей дорогой сборной. Утром мне позвонил главный тренер и сказал, что больше не рассчитывает на меня вне зависимости от уровня игры.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус, несмотря на все успехи, которых мы достигли вместе со сборной.

Я верил, что моя карьера в сборной заслуживала завершения в связи с личным решением или из-за моей игры, а не из-за возраста или иных причин, о которых я не услышал, но которые почувствовал», – написал Рамос.

Экс-капитан «Реала» выступал за сборную Испании с 2005 года.

Он забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 180 матчах.

Рамос выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

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