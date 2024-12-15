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    «Акрон» поборется за игрока «Спартака»

    Атакующий полузащитник Михаил Игнатов может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру», «Акрон» рассматривает вариант с арендой 24-летнего футболиста.

    Ранее издание сообщало, что на игрока также претендует «Ростов».

    • В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.
    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    15.12.2024 15:41
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VVM1964
    1734275205
    Отдаём без борьбы !))
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    рылы
    1734277922
    позор!
    Ответить
    Интерес
    1734280104
    Во многих командах зимой многие метнутся врассыпную-кто по своей воле(по невостребованности),а кто-по барской.
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    zigbert
    1734282730
    Для Акрона он пойдет на вес золота.
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    Иван Петров 1986
    1734285569
    Будет там с зюбой играть.
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