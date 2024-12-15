«Акрон» поборется за игрока «Спартака»

Атакующий полузащитник Михаил Игнатов может покинуть «Спартак» в зимнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру», «Акрон» рассматривает вариант с арендой 24-летнего футболиста.

Ранее издание сообщало, что на игрока также претендует «Ростов».

В этом сезоне Игнатов принял участие в 9 матчах за клуб и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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