Примера. «Атлетико» выиграл у «Хетафе» (1:0), одержал 11-ю победу подряд, опередил «Реал» и догнал «Барселону»

«Атлетико» победил «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в игре забил на 69-й минуте Александр Сорлот.

«Атлетико» вышел на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Реал». У «матрасников» стало 38 очков после 17 матчей, в то время, как у «сливочных» на счету 37 баллов.

«Атлетико» также сравнялся по очкам с лидирующей «Барселоной». На счету «блауграны» те же 38 баллов. При этом сине-гранатовые сегодня проведут свой 18-й матч в турнире с «Леганесом».

«Хетафе» занимает в Примере 15-е место с 16 очками после 17 встреч.

«Атлетико» одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах. В следующем матче мадридцы сыграют в гостях с «Барселоной» 21 декабря.

Испания. Примера. 17-й тур

Атлетико – Хетафе – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сорлот, 69.

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