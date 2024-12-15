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    • Примера. «Атлетико» выиграл у «Хетафе» (1:0), одержал 11-ю победу подряд, опередил «Реал» и догнал «Барселону»

    Примера. «Атлетико» выиграл у «Хетафе» (1:0), одержал 11-ю победу подряд, опередил «Реал» и догнал «Барселону»

    «Атлетико» победил «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    Единственный гол в игре забил на 69-й минуте Александр Сорлот.

    «Атлетико» вышел на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Реал». У «матрасников» стало 38 очков после 17 матчей, в то время, как у «сливочных» на счету 37 баллов.

    «Атлетико» также сравнялся по очкам с лидирующей «Барселоной». На счету «блауграны» те же 38 баллов. При этом сине-гранатовые сегодня проведут свой 18-й матч в турнире с «Леганесом».

    «Хетафе» занимает в Примере 15-е место с 16 очками после 17 встреч.

    «Атлетико» одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах. В следующем матче мадридцы сыграют в гостях с «Барселоной» 21 декабря.

    Испания. Примера. 17-й тур

    Атлетико – Хетафе – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сорлот, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.12.2024 17:56
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    Комментарии (5)
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    Mirak92
    1734275906
    Приятно смотреть, когда кто то влезает, в гегемонию двух клубов
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    JIEGEHDA
    1734283543
    Симеоне так то забил на защиту и усилил атаку. Приятно даже смотреть на их игры . Хоть и есть в них старое из того времени . Грубость сушка и тд. Но факт есть факт. Атлетико если обыграет Барсу то считай возглавит таблицу. Но думаю после матча с Барсой они начнут строить планы вокруг кубка и ЛЧ
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