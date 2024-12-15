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    Агент Помазуна назвал условия ухода игрока из ЦСКА

    Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов ответил на вопрос, может ли игрок уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна.

    «Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется.

    Но, повторюсь, скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев», – сказал Сафонов.

    • В нынешнем сезоне Помазун не провел ни одного матча за ЦСКА.
    • Контракт 28-летнего вратаря с красно-сними рассчитан до 30 июня 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,2 миллиона евро.
    • В сентябре сообщалось об отстранении Помазуна от тренировок после слов о готовности перейти в «Спартак».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 15:17
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    Комментарии (2)
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    andrei-sarap-yandex
    1734272099
    жаль пропал талант...а АКИНФЕЕВ БУДЕТ до 60 лет в воротах стоять....его заменит только внук
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    prtcs
    1734280360
    Бабаев и Акинфеев (подружки их друзей)тормоз в развитии ЦСКА.
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