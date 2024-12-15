Агент Помазуна назвал условия ухода игрока из ЦСКА

Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов ответил на вопрос, может ли игрок уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна.

«Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется.

Но, повторюсь, скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда. Интерес «Спартака»? Без комментариев», – сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне Помазун не провел ни одного матча за ЦСКА.

Контракт 28-летнего вратаря с красно-сними рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,2 миллиона евро.

В сентябре сообщалось об отстранении Помазуна от тренировок после слов о готовности перейти в «Спартак».

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