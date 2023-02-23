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    Кубок России. ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0), Заболотный забил впервые с 2021 года

    ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

    Нападающий москвичей Антон Заболотный забил впервые с 2021 года. Он ни разу не забил в 2022 году, проведя на поле 24 матча (905 минут на поле).

    Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля.

    Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мойзес, 10; 2:0 – Чалов, 30; 3:0 – Заболотный, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.02.2023 19:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 24 февраля, 09:44

      Победа ЦСКА заслуженна. С самого начала матча было достигнуто солидное преимущество в контроле мяча и по созданию острых моментов у ворот Краснодара. А вот Краснодар сыграл слабо. Слишком много потерь мяча и неумение играть в пас, что раньше считалось их главным оружием. Особенно игроки Краснодара терялись под высоким прессингом ЦСКА. Лучшим в составе команды можно назвать лишь Сафонова. Странно еще что такой техничный игрок как Олусегун вышел на поле лишь в конце матча.

      2
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      Рейтинг: +2609

      АЛЕКС 58 24 февраля, 07:32

      Спасибо армейцам за праздник в честь праздника!

      0
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      Рейтинг: +12193

      ВетеR 23 февраля, 20:17

      заполотный, гроза вратарей

      0
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      Рейтинг: +28681

      JTherry 23 февраля, 20:14

      пока Краснодар выглядит колхозным клубом: ни пас вперед отдать (в ноги сопернику или в недодачу), ни ударить по воротам (ни одного сто'ящего удара по воротам Конифея), на одном Сафонове далеко не уедешь, да и он спасал не всегда, больше везло (пенальти, удар Карраскаля по пустым воротам, буллит Медины)... чем занимался зимой с командой тренер или то, что им называют..?) комментаторы матча на срач-тв явно "топили" за коней, могли бы это делать и корректнее...

      2
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      Рейтинг: +71

      nikki22 > JTherry 24 февраля, 00:17

      кАнал то москальский, они за своих всегда топят

      0
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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 23 февраля, 19:58

      Ну раз в два года и ЗЕ болотный забивает

      0
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      Рейтинг: +14322

      Skull_Boy 23 февраля, 19:35

      Галицкий - За Краснодар будут играть воспитанники, только что там делают 8 второсортных нег_ров

      3
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      Рейтинг: +1669

      vmonomah17 > Skull_Boy 23 февраля, 19:51

      Галицкий просто не понимает, что с подписанием первого профессионального контракта игрок уходит в загул и забывает о тренировках и в целом о футболе, т.к. он уже почти обеспечен на всю жизнь.
      Кокорин, Смолов (ранний), Игнатьев, Соловьев, Новосельцев...
      Наши даже в европу ехать не хотят - их и здесь неплохо кормят

      0
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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > vmonomah17 24 февраля, 19:12

      Месси , Шевченко, Роналду, Пак Джи Сун, Хаджи, могу перечислять бесконечно - все они не из самых богатых стран , ушли в загул после подписания контракта и перестали играть? Хватит уже чушь нести...Это очень глупая позиция, особенно для страны , в которой 7 месяцев зимы, если ты будешь платить больше или меньше никто лучше играть не станет...проблемы в том, что у глупых и нищих людей все связывается с деньгами, начни платить сборной Бразилии по хоккею больше или меньше денег - никто там не станет играть лучше...мне жаль , что есть законченные идиоты, которые этого не понимают!

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      Рейтинг: +3158

      Эном айс 23 февраля, 19:35

      " Заболотный забил – закрывайте этот ваш Кубок"

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      Рейтинг: +8892

      vladik12 23 февраля, 19:31

      Что за клоуна назначил Галицкий?

      4
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