ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Нападающий москвичей Антон Заболотный забил впервые с 2021 года. Он ни разу не забил в 2022 году, проведя на поле 24 матча (905 минут на поле).

Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля.

Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мойзес, 10; 2:0 – Чалов, 30; 3:0 – Заболотный, 86.

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