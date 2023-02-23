Победа ЦСКА заслуженна. С самого начала матча было достигнуто солидное преимущество в контроле мяча и по созданию острых моментов у ворот Краснодара. А вот Краснодар сыграл слабо. Слишком много потерь мяча и неумение играть в пас, что раньше считалось их главным оружием. Особенно игроки Краснодара терялись под высоким прессингом ЦСКА. Лучшим в составе команды можно назвать лишь Сафонова. Странно еще что такой техничный игрок как Олусегун вышел на поле лишь в конце матча.
ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России.
Нападающий москвичей Антон Заболотный забил впервые с 2021 года. Он ни разу не забил в 2022 году, проведя на поле 24 матча (905 минут на поле).
Ответный матч пройдет в Краснодаре 28 февраля.
Кубок России. 1/4 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мойзес, 10; 2:0 – Чалов, 30; 3:0 – Заболотный, 86.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?