Мойзес назвал человека, которому посвятил дебютный гол за ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал гол в ворота «Краснодара» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

– Ты забил первый гол за ЦСКА.

– Очень рад забить первый гол за ЦСКА. Я посвятил его своей дочке Елене, которая еще не родилась. Ждем пополнения в семье. Она должна родиться в апреле, вся семья ждет этого.

Буду стараться работать еще лучше. Но все же забитые мячи – это к Феде (Чалову) и Забе (Антону Заболотному). Мы – защитники.

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

В активе Мойзеса 19 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи.

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