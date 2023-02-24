Мойзес назвал человека, которому посвятил дебютный гол за ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал гол в ворота «Краснодара» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка России.
– Ты забил первый гол за ЦСКА.
– Очень рад забить первый гол за ЦСКА. Я посвятил его своей дочке Елене, которая еще не родилась. Ждем пополнения в семье. Она должна родиться в апреле, вся семья ждет этого.
Буду стараться работать еще лучше. Но все же забитые мячи – это к Феде (Чалову) и Забе (Антону Заболотному). Мы – защитники.
- ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
- В активе Мойзеса 19 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?
Источник: «Матч ТВ»