«Краснодар» и ЦСКА сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Карасев (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Первый матч закончился уверенной победой московской команды со счетом 3:0. Забили Мойзес, Чалов и Заболотный.

Коэффициенты:

Победа «Краснодара» – 3.45

Ничья – 3.42

Победа ЦСКА – 2.40

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Краснодар – ЦСКА