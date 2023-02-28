«Краснодар» и ЦСКА сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар». Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Краснодар: Матвей Сафонов – Сергей Волков, Кайо, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес – Кади, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян – Алексей Ионов, Джон Кордоба, Мозес Кобнан.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Мойзес Барбоза, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин – Иван Обляков, Фелипе Мендес, Константин Кучаев, Милан Гайич – Хорхе Карраскаль, Федор Чалов, Хесус Медина.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Первый матч закончился уверенной победой московской команды со счетом 3:0. Забили Мойзес, Чалов и Заболотный.
Коэффициенты:
- Победа «Краснодара» – 3.45
- Ничья – 3.42
- Победа ЦСКА – 2.40
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»