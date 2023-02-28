«Краснодар» и ЦСКА сыграют в ответном матче 1/4 финала Кубка России.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет на стадионе «ФК Краснодар».

Первый матч закончился уверенной победой московской команды со счетом 3:0. Забили Мойзес, Чалов и Заболотный.

Игра состоится во вторник, 28 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров: они предлагают поставить на москвичей за коэффициент 2,24. На выигрыш хозяев дают 3,20. На ничью – 3,60.

Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА