Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».
- Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
- Ответная игра состоится 28 февраля.
– Огромная благодарность нашим болельщикам за теплый прием в такое время. Сегодня ребята показали страсть.
Стоит только посетовать на реализацию, незабитый пенальти. Мы видели недавно матч, когда команда вела 2:0 и чем это закончилось.
Нужно быть бдительными. Благодарим ребят за настрой. Такая самоотдача должна быть всегда.
– Как бороться с незабитыми пенальти?
– Причина одна. Будем тренироваться. Такое бывает. Надо сдвинуть все с мертвой точки. Потренируем.
Карраскаль несет ответственность. Потом мог исправиться. Создал несколько моментов, только не смог реализовать.
– Как вы так здорово подготовили команду?
– Мы серьезно трудились. Готовились к этому отрезку чемпионата. Настрой.
Правильное отношение к себе, сопернику, погодным условиям. Только тогда это приносит результат.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?