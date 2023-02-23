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Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

23 февраля 2023, 20:57
2

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после первого матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара».

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Ответная игра состоится 28 февраля.

– Огромная благодарность нашим болельщикам за теплый прием в такое время. Сегодня ребята показали страсть.

Стоит только посетовать на реализацию, незабитый пенальти. Мы видели недавно матч, когда команда вела 2:0 и чем это закончилось.

Нужно быть бдительными. Благодарим ребят за настрой. Такая самоотдача должна быть всегда.

– Как бороться с незабитыми пенальти?

– Причина одна. Будем тренироваться. Такое бывает. Надо сдвинуть все с мертвой точки. Потренируем.

Карраскаль несет ответственность. Потом мог исправиться. Создал несколько моментов, только не смог реализовать.

– Как вы так здорово подготовили команду?

– Мы серьезно трудились. Готовились к этому отрезку чемпионата. Настрой.

Правильное отношение к себе, сопернику, погодным условиям. Только тогда это приносит результат.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (2)
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Январь 59
1677176257
Спасибо Сафонову. Могло быть 5. А реально забить быки пожалуй и не могли, я не видел шансов
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Таврида
1677177612
Хорошо что победили, но ЗеБолотному расчистили место в основу, это печаль...
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