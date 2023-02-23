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    «Впервые говорю об этом официально». Экс-защитник «Спартака» закончил карьеру в 36 лет

    Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин объявил о завершении карьеры.

    «Я сейчас отдыхаю от футбола, и вы первый человек, которому это говорю официально: я закончил карьеру игрока.

    Может быть, настанет день, когда возобновлю ее. Жизнь такая, что сегодня так, завтра так.

    Пока я выступаю за [любительскую] команду «Наши парни» в Медиалиге», – сказал 36-летний футболист.

    • Последним клубом Шишкина стал Знамя (Ногинск).
    • Он выступал за сборную России с 2007 по 2017 год, проведя 16 матчей.
    • Единственный трофей в карьере защитника – Кубок России-2014/15.

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    Источник: «Известия»

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    23.02.2023 08:36
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