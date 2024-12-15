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    • АПЛ. «Сити» дома проиграл «МЮ» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты

    АПЛ. «Сити» дома проиграл «МЮ» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты

    «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ.

    Команда Хосепа Гвардиолы вела в счете до 88-й минуты, но затем пропустила два гола.

    У «Сити» одна победа в 11 матчах во всех турнирах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

    Англия. АПЛ. 16-й тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гвардиол, 36; 1:1 – Фернандеш, 88 (с пенальти); 1:2 – Диалло, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.12.2024 21:29
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    Комментарии (15)
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    Тинез Розоп
    1734287456
    Я люблю тебя МЮ, но Спартак больше…
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    ...уефан
    1734287508
    ...чего-то это уже не удивляет...
    Ответить
    insider_retro
    1734287817
    - Господа! Как же так?! Почему мой козырный туз не сыграл? - Раскладец, батенька, раскладец! (с)
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    парольрыбамеч
    1734288458
    Гвардиола уже объяснил---у него нет игроков.))) https://bombardir.ru/news/756097-gvardiola-obyasnil-pochemu-manchester-siti-perestal-byt-luchshim-v-apl#comments
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    Mirak92
    1734288877
    Посвящается, кто Богданыча чмырит. Вон, лярдный состав, Пеп у руля. МС днище рубит, даже серядняку,Дьяволам всрал
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    Cleaner
    1734295965
    Все тихо шло к невзрачной победе Мансити, я уже засыпать под такой футбол начал. И вдруг два таких привоза за две минуты! Сон как рукой сняло!...)))
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    Oldtrafford83
    1734326397
    Ничейный матч по факту, но молодцы что не сдались, Амад машина, знатно голубей погонял) GGMU!!!!
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    zigbert
    1734335369
    Что такое "не везет" и как с ним бороться?
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