АПЛ. «Сити» дома проиграл «МЮ» (1:2), ведя в счете до 88-й минуты

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в 16-м туре АПЛ.

Команда Хосепа Гвардиолы вела в счете до 88-й минуты, но затем пропустила два гола.

У «Сити» одна победа в 11 матчах во всех турнирах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

Англия. АПЛ. 16-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гвардиол, 36; 1:1 – Фернандеш, 88 (с пенальти); 1:2 – Диалло, 90.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов