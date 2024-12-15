Непомнящий объяснил, почему Дзюба будет играть лучше в 2025 году

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба провел первую часть сезона на высоком уровне. Не все могут так органично влиться в новую команду. А после зимних сборов Артем заиграет еще лучше, подтянув физическую форму», – сказал Непомнящий.

36-летний форвард провел в этом сезоне 11 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.

Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, а до этого с мая находился в статусе свободного агента.

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