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    • Непомнящий объяснил, почему Дзюба будет играть лучше в 2025 году

    Непомнящий объяснил, почему Дзюба будет играть лучше в 2025 году

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    «Дзюба провел первую часть сезона на высоком уровне. Не все могут так органично влиться в новую команду. А после зимних сборов Артем заиграет еще лучше, подтянув физическую форму», – сказал Непомнящий.

    • 36-летний форвард провел в этом сезоне 11 матчей, забил 3 гола, отдал 3 передачи.
    • Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября, а до этого с мая находился в статусе свободного агента.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 18:29
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734279576
    То есть ,Артемон= коньяку-чем старше,тем более зрелый мастерством? До какого возраста будет продолжаться это "безобразие"???
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    sochi-2013
    1734287369
    Спасибо Кузьмичу, сохранил Артемку для футбола!
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