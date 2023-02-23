Лига Европы. «Ювентус» разгромил «Нант» (3:0) благодаря хет-трику Ди Марии и вышел в 1/8 финала

«Ювентус» на выезде крупно победил «Нант» со счетом 3:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Туринцы разгромили соперника благодаря хет-трику Анхеля Ди Марии.

Французская команда с 18-й минуты играла вдесятером.

«Ювентус» пробился в следующий раунд турнира. Первая встреча в Италии завершилась ничьей 1:1.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Нант (Франция) – Ювентус (Италия) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Ди Мария, 5; 0:2 – Ди Мария (с пенальти), 20; 0:3 – Ди Мария, 78.

Удаление: Паллуа, 18 – нет.

Первый матч: 1:1.

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