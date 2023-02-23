Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нант - Ювентус
Нант - Ювентус: обзор матча 23 февраля 2023
Нант
23.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ювентус
5'
А. Ди Мария
20'
А. Ди Мария (П)
78'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Ювентус
88'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
82'
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Ди Мария
82'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
Данило
82'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
Ш. Траоре
81'
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Пас отдал
Д. Влахович
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Саймон
73'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Ф. Мойе
73'
64'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Де Шильо
64'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Сиссоко
46'
Замена
И. Ганаго
️️️️
А. Делор
46'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
П. Чиривелья
24'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Ди Мария
Красная карточка
Н. Паллуа
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Н. Фаджоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
10
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
18
Сентонс
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
10
Бляс
9
Делор
4-1-1-3-1
13
Щесны
22
Де Шильо
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
18
Костич
9
Кен
4
Чиривелья
22
Траоре
22
Траоре
4
Чиривелья
17
Сиссоко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
17
Сиссоко
91
Мойе
10
Гессан
10
Гессан
91
Мойе
27
Саймон
42
Мохамед
42
Мохамед
27
Саймон
9
Делор
37
Ганаго
37
Ганаго
9
Делор
13
Данило
19
Бонуччи
19
Бонуччи
13
Данило
11
Ди Мария
5
Паредес
5
Паредес
11
Ди Мария
22
Де Шильо
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Де Шильо
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Нант
Ювентус
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Нант - Ювентус
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Нант
Ювентус
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Ювентус» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:17
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+