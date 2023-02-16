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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Нант
Ювентус - Нант: обзор матча 16 февраля 2023
Ювентус
16.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Нант
13'
Д. Влахович
60'
Л. Бляс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Нант
89'
Желтая карточка
С. Корчиа
88'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Ж. Кастеллетто
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
86'
82'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Н. Паллуа
77'
Замена
М. Саймон
️️️️
М. Коко
77'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
М. Мохамед
77'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
П. Чиривелья
Желтая карточка
Данило
75'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Де Шильо
73'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Ди Мария
73'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Н. Фаджоли
63'
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Паредес
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Мохамед
57'
Желтая карточка
М. Мохамед
Желтая карточка
Ф. Кьеза
54'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Кьеза
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
10
Людовик Бляс
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
44
Лоан Дусе
ОП
91
Флоран Мойе
АП
10
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
26
Сандро
3
Бремер
22
Де Шильо
13
Данило
5
Паредес
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
14
Кьеза
28
Влахович
4-1-2-2-1
40
Лафон
18
Сентонс
5
Жиротто
21
Кастеллетто
5
Паллуа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
17
Сиссоко
97
Коко
10
Бляс
42
Мохамед
5
Паредес
5
Локателли
5
Локателли
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
18
Костич
18
Костич
29
Фаджоли
22
Де Шильо
18
Соуле
18
Соуле
22
Де Шильо
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
42
Мохамед
22
Траоре
22
Траоре
42
Мохамед
5
Паллуа
14
Корчиа
14
Корчиа
5
Паллуа
4
Чиривелья
91
Мойе
91
Мойе
4
Чиривелья
97
Коко
27
Саймон
27
Саймон
97
Коко
21
Кастеллетто
10
Гессан
10
Гессан
21
Кастеллетто
Остались в запасе
Ювентус
Нант
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
45
Джан Марко Креспи
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ювентус - Нант
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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