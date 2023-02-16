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    Лига конференций. «Фиорентина» разгромила «Брагу» и другие результаты

    Завершились четыре первых матча 1/16 финала Лиги конференций.

    Победы одержали «Фиорентина», «Карабах» и «Трабзонспор», «Буде-Глимт» и «Лех» сильнейшего не выявили.

    Ответные встречи состоятся ровно через неделю, 23 февраля.

    Лига конференций. 1/16 финала. Первые матчи

    Брага (Португалия) – Фиорентина (Италия) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йович, 45+1; 0:2 – Йович, 60; 0:3 – Кабрал, 79; 0:4 – Кабрал, 90.

    Удаление: Тормена, 55 – нет.

    Карабах (Азербайджан) – Гент (Бельгия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Андраде, 78.

    Трабзонспор (Турция) – Базель (Швейцария) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Стригер Ларсен, 65.

    Буде-Глимт (Норвегия) – Лех (Польша) – 0:0

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2023 22:55
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