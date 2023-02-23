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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Базель - Трабзонспор
Базель - Трабзонспор: обзор матча 23 февраля 2023
Базель
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Трабзонспор
13'
З. Амдуни
76'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Базель - Трабзонспор
Желтая карточка
Д. Ндой
89'
Замена
К. Нуху
️️️️
А. Зекири
82'
Желтая карточка
А. Зекири
81'
81'
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Омюр
81'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
Й. Стригер Ларсен
ГОЛ! 2:0!
А. Зекири
Пас отдал
С. Лопес
76'
76'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Хасполат
Замена
С. Лопес
️️️️
А. Каде
70'
Замена
Д. Ндой
️️️️
У. Новоа
63'
Замена
Д. Малес
️️️️
Т. Джака
63'
60'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
Т. Джака
59'
Желтая карточка
М. Хитц
50'
46'
Замена
Б. Перес
️️️️
В. Уго
29'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
27'
Пенальти не реализован!
Т. Бакасетас
15'
Желтая карточка
Д. Хасполат
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
Пас отдал
М. Ланг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
2-4-2-2
1
Хитц
3
Пельмар
5
Ланг
20
Фрай
18
Бюргер
17
Диуф
34
Джака
30
Каде
12
Новоа
9
Зекири
11
Амдуни
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
4
Денсвил
14
Уго
34
Хасполат
6
Сиопис
33
Омюр
9
Бакасетас
7
Трезеге
9
Гомес
9
Зекири
4
Нуху
4
Нуху
9
Зекири
30
Каде
18
Лопес
18
Лопес
30
Каде
12
Новоа
14
Ндой
14
Ндой
12
Новоа
34
Джака
19
Малес
19
Малес
34
Джака
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
14
Уго
33
Перес
33
Перес
14
Уго
33
Омюр
10
Барди
10
Барди
33
Омюр
34
Хасполат
97
Языджи
97
Языджи
34
Хасполат
6
Сиопис
17
Бозок
17
Бозок
6
Сиопис
Остались в запасе
Базель
Трабзонспор
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Базель - Трабзонспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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