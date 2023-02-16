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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Трабзонспор - Базель
Трабзонспор - Базель: обзор матча 16 февраля 2023
Трабзонспор
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Базель
65'
Й. Стригер Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Базель
Замена
Ю. Языджи
️️️️
А. Омюр
90'
+1
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Сиопис
85'
81'
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
81'
Замена
К. Сене
️️️️
А. Зекири
Замена
М. Бартра
️️️️
Б. Перес
71'
66'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
ГОЛ! 1:0!
Й. Стригер Ларсен
65'
63'
Замена
З. Амдуни
️️️️
У. Новоа
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Э. Эльмали
46'
Желтая карточка
М. Сиопис
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
14
Уго
33
Перес
34
Хасполат
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
4-3-2-1
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Пельмар
33
Калафьори
34
Джака
20
Фрай
18
Бюргер
12
Новоа
30
Каде
9
Зекири
33
Перес
5
Бартра
5
Бартра
33
Перес
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
33
Омюр
97
Языджи
97
Языджи
33
Омюр
6
Сиопис
17
Бозок
17
Бозок
6
Сиопис
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
12
Новоа
11
Амдуни
11
Амдуни
12
Новоа
9
Зекири
9
Сене
9
Сене
9
Зекири
Остались в запасе
Трабзонспор
Базель
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
96
Хакан Айдын
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
77
Ариф Бослук
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Трабзонспор - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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