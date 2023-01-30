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  • Фото жены нападающего «Спартака», которого одноклубник Месси подозревает в измене со своей женой

Фото жены нападающего «Спартака», которого одноклубник Месси подозревает в измене со своей женой

30 января 2023, 19:03
7

На днях произошла совершенно странная история. Самая скандальная парочка в современном футболе – Мауро Икарди и его жена Ванда – снова поругались. А Ванда уехала в Дубай, где якобы встретилась с нападающим «Спартака» Кейта Бальде. Об этом мы подробнее писали здесь:

Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака»

Икарди из-за этого просто взбесился – начал писать жене Бальде, что ее муж изменил ей с Вандой, говорить, что у нее есть доказательства. Бальде попросил медиа не спрашивать его об этом и сказал, что с Вандой была дружеская встреча.

Бальде с весны женат на итальянской модели Симоне Гуатьери. Они сыграли свадьбу после пяти лет отношений – у них двое детей. Посмотрите на фото Гуатьери, которая участвовала в конкурсах «Мисс Италия», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а теперь работает телеведущей.

Фото: соцсети Симоны Гуатьери

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак Кейта Бальде
Комментарии (7)
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VVM1964
1675095255
Ну вконец запутали - кто кому и с кем изменял и при чем здесь эта Симоне ? Ну или дайте что ли для сравнения фото Ванды ...
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R_a_i_n
1675098165
На Галь Гадот смахивает .
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Красногвардейчик
1675119937
Как же эти уколотые губы, уродуют баб!!!
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моэм
1675234441
Новость вроде про Спартак , но при деле оказалась целая толпа , даже Месси приплели , типа Лео хоть издали , но "свечку подержал" ....я бы запретил писать этот идиотизм ....программа по засиранию наших мозгов запущена по полной....учитывая что хозяева то сайта "сидят " в США , то удивляться тут нечему .
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