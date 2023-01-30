Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фото жены нападающего «Спартака», которого одноклубник Месси подозревает в измене со своей женой

    На днях произошла совершенно странная история. Самая скандальная парочка в современном футболе – Мауро Икарди и его жена Ванда – снова поругались. А Ванда уехала в Дубай, где якобы встретилась с нападающим «Спартака» Кейта Бальде. Об этом мы подробнее писали здесь:

    Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака»

    Икарди из-за этого просто взбесился – начал писать жене Бальде, что ее муж изменил ей с Вандой, говорить, что у нее есть доказательства. Бальде попросил медиа не спрашивать его об этом и сказал, что с Вандой была дружеская встреча.

    Бальде с весны женат на итальянской модели Симоне Гуатьери. Они сыграли свадьбу после пяти лет отношений – у них двое детей. Посмотрите на фото Гуатьери, которая участвовала в конкурсах «Мисс Италия», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а теперь работает телеведущей.

    Фото: соцсети Симоны Гуатьери

    Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование

    Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера

    Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира

    Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире

    Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче

    Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»

    Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим

    Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022

    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022

    София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии

    Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга

    Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022

    Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду

    Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11614

      R_a_i_n 40 минут назад

      На Галь Гадот смахивает .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12875

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , а вам какое нахрен дело кто с кем спит ?
      Вы тут сплетни переписываете , а в это время ваши жёны....
      Додумайте сами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33398

      VVM1964 1 час назад

      Ну вконец запутали - кто кому и с кем изменял и при чем здесь эта Симоне ? Ну или дайте что ли для сравнения фото Ванды ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33348

      oyabun > VVM1964 39 минут назад

      С Вандой была здесь статья на днях. Ищите..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11