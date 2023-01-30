Фото жены нападающего «Спартака», которого одноклубник Месси подозревает в измене со своей женой

На днях произошла совершенно странная история. Самая скандальная парочка в современном футболе – Мауро Икарди и его жена Ванда – снова поругались. А Ванда уехала в Дубай, где якобы встретилась с нападающим «Спартака» Кейта Бальде. Об этом мы подробнее писали здесь:

Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака»

Икарди из-за этого просто взбесился – начал писать жене Бальде, что ее муж изменил ей с Вандой, говорить, что у нее есть доказательства. Бальде попросил медиа не спрашивать его об этом и сказал, что с Вандой была дружеская встреча.

Бальде с весны женат на итальянской модели Симоне Гуатьери. Они сыграли свадьбу после пяти лет отношений – у них двое детей. Посмотрите на фото Гуатьери, которая участвовала в конкурсах «Мисс Италия», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а теперь работает телеведущей.

Фото: соцсети Симоны Гуатьери

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