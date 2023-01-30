Фото жены нападающего «Спартака», которого одноклубник Месси подозревает в измене со своей женой

На днях произошла совершенно странная история. Самая скандальная парочка в современном футболе – Мауро Икарди и его жена Ванда – снова поругались. А Ванда уехала в Дубай, где якобы встретилась с нападающим «Спартака» Кейта Бальде. Об этом мы подробнее писали здесь:
Одноклубник Месси заподозрил жену в измене с нападающим «Спартака»
Икарди из-за этого просто взбесился – начал писать жене Бальде, что ее муж изменил ей с Вандой, говорить, что у нее есть доказательства. Бальде попросил медиа не спрашивать его об этом и сказал, что с Вандой была дружеская встреча.
Бальде с весны женат на итальянской модели Симоне Гуатьери. Они сыграли свадьбу после пяти лет отношений – у них двое детей. Посмотрите на фото Гуатьери, которая участвовала в конкурсах «Мисс Италия», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», а теперь работает телеведущей.
Фото: соцсети Симоны Гуатьери
Жена самого титулованного футболиста, которого могут посадить на 12 лет за изнасилование
Мария Гвардиола – модель и дочь известного тренера
Жгучая татуированная итальянка – девушка одного из лучших защитников мира
Ева Эльфи – порноактриса, которая повторила фото Месси и позировала в майке самого модного клуба в мире
Сногсшибательная блондинка – девушка очень дорогого новичка Челси, получившего красную в дебютном матче
Ксения Коваленко – сексуальная футболистка ЦСКА и жена экс-капитана «Спартака»
Антонелла Рокуццо – потрясающая жена Месси, который сегодня стал великим
Агустина Гондолфо – модель, вставшая на защиту главного неудачника Аргентины на ЧМ-2022
Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022
София Милошевич – горячая блондинка, с которой встречались четыре игрока сборной Сербии
Микки Кимени – бывшая хоккеистка и милейшая девушка лидера сборной Нидерландов де Йонга
Американская модель OnlyFans, предложившая вратарю сборной Мексики страстную ночь за победу на ЧМ-2022
Джорджина Родригес – изумительная девушка лидера сборной Португалии Криштиану Роналду
Мишель Герциг – обворожительная израильская топ-модель и супруга вратаря сборной Бельгии Куртуа