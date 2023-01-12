«Это было бы невероятно». Семин – о воссоединении братьев Миранчуков в европейском клубе

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.
«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.
Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.
А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.
Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейскому клубе, это было бы невероятно», – заявил Семин.
- Антон Миранчук всю карьеру провел в «Локомотиве», за исключением аренды в «Левадии» в 2016 году.
- Алексей Миранчук сейчас выступает за «Торино», а права на него принадлежат «Аталанте».
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Источник: «РБ Спорт»