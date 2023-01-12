«Это было бы невероятно». Семин – о воссоединении братьев Миранчуков в европейском клубе

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.

«У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.

Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.

А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.

Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейскому клубе, это было бы невероятно», – заявил Семин.

Антон Миранчук всю карьеру провел в «Локомотиве», за исключением аренды в «Левадии» в 2016 году.

Алексей Миранчук сейчас выступает за «Торино», а права на него принадлежат «Аталанте».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно