Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это было бы невероятно». Семин – о воссоединении братьев Миранчуков в европейском клубе

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.

    «У Антона были травмы, прошлый сезон он почти весь пропустил. Конечно, это немного повлияло на ход его карьеры.

    Но сейчас Антон возвращается на прежний уровень. Вот только клуб в тяжелой ситуации, не до больших задач.

    А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе.

    Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейскому клубе, это было бы невероятно», – заявил Семин.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Семин ответил, сколько голов должен забить Миранчук, чтобы назвать его сезон в «Торино» выдающимся 1
    Семин назвал Миранчука лучшим игроком атаки в «Торино»
    Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2023 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11