Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Мартинеса после победы на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к поведению Эмилиано Мартинеса.

    • 30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
    • Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

    «Каждый реагирует по-своему. Стараюсь не обращать на такое внимание. Пройдeт пару дней, если он будет продолжать себя так же вести, то можно будет обсудить.

    Это был очень напряжeнный матч, люди ведут себя по-разному. Мы же не знаем, что было до игры или во время.

    Думаю, пройдeт день-два и он поймeт, что есть непозволительные вещи», – заявил Черчесов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    https://www.championat.com/football/news-4938909-cherchesov-ocenil-skandalnoe-povedenie-vratarya-argentiny-martinesa-posle-finala-chm-2022.html?utm_source=copypaste

    Новости по теме
    «Астон Вилла» собирается продать Мартинеса из-за его поведения на ЧМ-2022 3
    Кафанов оценил игру вратаря сборной Аргентины Мартинеса
    Эмери высказался о поведении Мартинеса после победы Аргентины на ЧМ-2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11