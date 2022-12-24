Черчесов высказался о поведении вратаря сборной Аргентины Мартинеса после победы на ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к поведению Эмилиано Мартинеса.

30-летний футболист выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

Мартинес на церемонии награждения приложил награду к паху и потряс ей.

Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

«Каждый реагирует по-своему. Стараюсь не обращать на такое внимание. Пройдeт пару дней, если он будет продолжать себя так же вести, то можно будет обсудить.

Это был очень напряжeнный матч, люди ведут себя по-разному. Мы же не знаем, что было до игры или во время.

Думаю, пройдeт день-два и он поймeт, что есть непозволительные вещи», – заявил Черчесов.

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https://www.championat.com/football/news-4938909-cherchesov-ocenil-skandalnoe-povedenie-vratarya-argentiny-martinesa-posle-finala-chm-2022.html?utm_source=copypaste